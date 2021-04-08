Горячая вода из крана давно не является чем-то особенным, а воспринимается как должное. Автономность во всем становится более популярным трендом. Оснащая дом водонагревателем, стоит изучить все характеристики, предложения производителей и выбрать необходимую модель.

Бойлеры Электролюкс

Магазин Eldorado предлагает широкий ассортимент нагревательных приборов от разных производителей. В частности, продукция Electrolux пользуется особым спросом среди потребителей. Модели, стоимость и комплектация разные. На выбор есть два цвета – белый и серебристый. Установка бывает вертикальная или горизонтальная.

Основные моменты, на которые следует обратить внимание, выбирая бойлер Электролюкс:

количество режимов мощности;

тип управления (механический или электронный);

производительность;

материал изготовления;

объем бака;

тип нагрева;

наличие защиты от перегрева.

Форма водонагревателей бывает прямоугольной, цилиндрической плоской.

Компактные бойлеры Электролюкс

В магазине можно приобрести не только объемный водонагреватель, но и небольших размеров. В ассортименте представлены и проточные бойлеры. Они компактные, воду нагревают до 400 С. Укомплектовываются краном и душем.

Есть компактные бойлеры – объемом 30 л. Они занимают мало места, удобны в пользовании. Устанавливаются на стену. Бак изготовлен из нержавеющей стали. Вес до десяти килограмм, а вода нагревается до 75-ти градусов.

Крупные бойлеры Электролюкс

Габариты бойлеров зависят от объема бака. В магазине представлены варианты теплообменников с объемами от 30 до 100 литров. Исполнены баки из металла, стали. Максимальные температуры нагрева – от 40 до 750 С. Вода подается снизу или сбоку прибора. Более дорогие модели оснащены дисплеями. Управление бойлера происходит с помощью электронных программ. Чтобы нагреть полный бак воды до востребованной температуры, тратиться от 2,5 до 4 часов. Зависит этот показатель не только от объема, но и от мощности водонагревателя.

Огромной популярностью пользуются приборы горячего водоснабжения фирмы Atlantic. Чтобы подобрать и купить бойлер Атлантик, достаточно перейти по ссылке https://eldorado.ua/water-heaters/c1039068/producer=atlantic/. Широкий выбор и диапазон цен не разочарует.

Стоимость бойлеров

Ценовая политика очень разная. Нагреватели с малым литражом и небольшой мощностью стоят от 2500 гривен. На стоимость влияет количество нагревательных элементов, уровень электропотребления, габариты. Максимальная цена в гипермаркете бытовой техники на бойлеры Электролюкс составляет 10 000 гривен. Гарантийные обязательства производители предоставляют от года до трех.

При выборе прибора следует учитывать, какое количество потребления горячей воды необходимо ежедневно. Потребности большой семьи удовлетворит водонагреватель с объемом бака близко 80 л. Греть много воды и не использовать ее нецелесообразно. Покупайте бойлер, который подойдет именно вам по всем параметрам и цене.