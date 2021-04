Европейский суд по правам человека своим решением признал правомерным административное наказание родителей за отказ от обязательной вакцинации детей. Это первое подобное решение суда.

Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ, пишет «Европейская правда».

Решение обнародовали 8 апреля по делу «Вавржичка и другие против Чешской Республики» (Vavřička and Others v. The Czech Republic). Большая палата поддержала решение 16 голосами против 1.

«В первом решении Европейского суда по правам человека по обязательной вакцинации детей Суд не установил факта нарушения конвенции о правах человека», - сообщает ЕСПЧ.

В Чехии прививки от девяти заболеваний являются обязательными. Родители, которые не выполняют это требование без важной причины, могут быть оштрафованы, а детям могут отказать в посещении детского сада.

В указанном иске против Чехии - родители некоторых детей, отказавшиеся от прививок и получившие штрафы, а другие - получившие отказ в приеме в учебные заведения.

«Суд установил, что меры, которые обжаловали истцы, оцениваемые в национальном контексте, имеют разумное соотношение пропорциональности с целями, к которым стремится Чехия - защита от заболеваний, представляющих серьезный риск для здоровья», - отмечает суд.

Как объясняет судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская, Суд изначально отметил, что дело касается исключительно «стандартной и плановой вакцинации детей от болезней, которые хорошо известны медицинской науке» и против которых вакцинация считается эффективной и безопасной.

ЕСПЧ в решении обратил внимание, что ряд европейских государств стали строже подходить к такой вакцинации из-за уменьшения количества добровольных прививок, и, соответственно, снижения коллективного иммунитета.

Суд отмечает, что чувствительность этого вопроса не ограничивается взглядами тех, кто не согласен с вакцинацией, потому что речь идет в том числе о социальной солидарности и защите людей, особенно уязвимых к определенным инфекциям, от имени которых остальное население просят взять на себя минимальный риск в форме вакцинации.

Суд также напомнил, что государства обязаны ставить интересы ребенка в центр всех решений, а защита ребенка от серьезных заболеваний в большинстве случаев достигается благодаря полному графику прививок. Те, кому их невозможно назначить, косвенно защищены, пока в обществе поддерживается необходимый уровень охвата вакцинацией. Таким образом, когда политики добровольной вакцинации недостаточно для достижения и поддержания коллективного иммунитета, или коллективный иммунитет не помогает из-за природы заболевания (например, столбняка), национальные органы власти могут обоснованно ввести политику обязательной вакцинации с целью достижения надлежащего уровня защиты от серьезных заболеваний.

Суд обратил внимание, что обязательная вакцинация не является абсолютной - при наличии противопоказаний возможны исключения, и даже в случае отказа принудительная вакцинация не допускается, речь идет о «принуждении» в форме административного штрафа за отказ.

Что касается недопуска детей в учебные заведения, то ЕСПЧ указал, что эти последствия за отказ от прививок по своей сути имеют защитный, а не карательный характер, и хотя дети вследствие этого теряли определенные возможности - это было прямым следствием отказа их родителей от обязанности для защиты общественного здоровья, в том числе защиты небольшого количества детей, которым вакцинация противопоказана.