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За два месяца СНБО принято 5 решений о санкциях, в том числе в отношении граждан Украины. «Такие решения в отношении украинцев и юридических лиц на подконтрольной правительству территории убивают правосудие как таковое и превращают право в хлам».

Об этом в комментарии изданию «Закон и Бизнес» заявил сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, передает «Перший Незалежний».

«Санкции — это международно-правовой механизм политического характера, который применяется одним государством против другого, поскольку другого способа борьбы с его враждебным влиянием просто нет, - отметил он. - Что же касается своих граждан и юридических лиц, то есть различные механизмы привлечения к ответственности — от административных до уголовно-правовых».

Правозащитник называет это наказанием без доказанной вины: «Просто и эффективно: назначить «преступников» административным решением на основании Закона «О санкциях» крайне сомнительного юридического качества. «Преступников», потому что санкции имеют характер наказания за уголовное преступление», - пояснил Захаров.
ForUm

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