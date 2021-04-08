В эту пятницу, 9 апреля, СНБО продолжит введение санкций против контрабандистов, дополнив санкционный перечень прошлой неделе фамилиями тех, кто не вошел в топ-10, но имеет существенное влияние на «рынке контрабанды». Также к санкциям СНБО стоит приготовиться и бенефициарам конвертационных центров, пишет ZN.UA.

По оценкам экспертов Института социально-экономической трансформации годовой объем средств, которые проходят через так называемые «конверты» составляет около 60 млрд грн, а Государственный бюджет ежегодно вследствие их работы теряет не менее 18 млрд грн. Реальные цифры могут быть и значительно больше, достигая $1-1,5 млрд. в год.

По информации журналистов, санкции СНБО могут быть применены к десятку лиц, среди которых: Василий Костюк, Вячеслав Стрелковский, Евгений Пуля, Хидирян Мисак и другие, а также компаниям, подконтрольным этим людям.

Как пишет ОРД, правоохранители и журналисты считают Вячеслава Стрелковского, более известного как «Стрелок», королем конвертационных центров, «обнала» и схем с оптимизацией НДС. О его «работе» также писали американские СМИ. Уже долгое время деятельность Стрелковского находится под пристальным вниманием правоохранительных органов. Несмотря на публикации в СМИ, открытые уголовные дела, его основные фирмы ООО «Продмаркет трейд», ООО «С.К.С», ООО «ЛКО Групп» и десятки других до сегодняшнего дня ежемесячно получают из госбюджета возмещение на сотни миллионов гривен по фиктивному НДС, занимая первые места по этому показателю в Киеве.

Фирма ООО «Продмаркет трейд», которую связывают с Вячеславом Стрелковским проходит и по делу о разворовывании государственных средств на оборонных предприятиях («Киевский бронетанковый завод» и «Харьковский бронетанковый завод»).

Также ранее журналисты писали о том, что правоохранители расследуют дела с оптимизацией НДС и фиктивным налоговым кредитом, в которых фигурируют крупнейшие розничные сети по реализации нефтепродуктов и продуктовые ритейлеры. В результате противоправный действий и реализации схем с НДС, бюджет Украины недополучил несколько сотен миллионов гривен НДС только за несколько месяцев 2019-2020 гг.

Примечательно и дело с магазинами беспошлинной торговли Duty Free, в которых фигурируют фирмы подконтрольные Вячеславу Стрелковскому. Правоохранители открыли уголовное производство №62019000000000348 по ст.212 ч3 ККУ (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Вячеслав Стрелковский является резидентом Чехии, имеет там бизнес и недвижимость. Также журналисты пишут о фактах его связи с официальным владельцем платежной системы Globalmoney (ООО «ГлобалМани) Владимиром Карповым, с которым у Вячеслава Стрелковского и его супруги совместный бизнес в Чехии и в Украине.

От решения СНБО и Владимира Зеленского будет зависеть началась ли борьба с реальными конвертаторами и «обнальщиками» в Украине или все останется как есть.