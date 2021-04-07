За прошедшие сутки, 6 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Невельское противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку населенных пунктов Пески и Опытное оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, а также из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового, оружия автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Каменка и Гнутово, российско-оккупационные войска применяли в сторону позиций украинских защитников стрелковое оружие, автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», возле поселка Новгородское вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку населенных пунктов Золотое-4 и Шумы - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи поселка Новотошковское враг применял стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме этого, в районе операции Объединенных сил один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников.

На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

О факте нарушения со стороны вооруженных формирований РФ Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

По состоянию на 7 утра 7 апреля обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.