Используя государственных регистраторов и нотариусов, преступники, захватившие сети АЗС «МОТТО», любыми способами пытаются затянуть исполнение судебных решений.

Об этом идет речь в материале, опубликованном на сайте ОРД, сообщает From-ua.

Сообщается, что 8 апреля будет рассмотрен ряд жалоб по заявлениям компаний, входящим в сеть АЗС «МОТТО», на рейдерские действия. Дело приобрело широкий резонанс, поскольку в одном из заседаний антирейдерской коллегии лично участвовал бизнес-омбудсмен.

В материале напоминается, что «букет», состоящий из украинских мошенников и иностранных подставных лиц, а также поддельных подписей и паспортов, увенчался подделкой доверенности, выданной на Белизе.

С подачи государственного регистратора Третьяк за один день, 21.03.2018 года, «Larlin Business LTD» (страна резидентства – Сейшельские острова) стала владельцем обществ, обладающих имущественными комплексами автозаправочной сети «Мотто», а через 2 дня та же регистраторша Третьяк перерегистрировала право собственности на все корпоративные права обществ на компанию «Arudi Ventures Private Limited» (страна резидентства – Индия).

Следует отметить, что обе компании-нерезиденты абсолютно не владеют никакими ресурсами для инвестиций, как в Украине, так и по месту их регистрации, не имеют официального представительства в Украине, а все действия совершали через так называемых представителей неподконтрольных территорий (ОРДЛО).

В 2020 году конфликт перешел в судебную плоскость и рейдеры стали проигрывать в судах, но собственникам сети АЗС «МОТТО» от этого не стало легче.

«Государственный нотариус Белиза направил в украинский суд заявление, из которого понятно, что он никогда не удостоверял доверенность от имени иностранной компании на какого-то юношу Аслана Аскерзаде. Да и директор в компании совсем другой человек, и в доверенности подпись этого другого человека. После чего, все так называемые договоры продажи долей в уставном фонде были признаны украинским судом недействительными. Дошло до того, что реальные учредители и руководители двадцати компаний сети АЗС «Мотто» с адвокатами выступили с открытым обращением к Президенту Украины и к органам Прокуратуры о том, чтобы мошенническая организованная преступная группа рейдерского захвата была наказана», - пишут журналисты издания ОРД в статье.

После того как все атаки захватчиков в украинских судах потерпели фиаско, они пошли жаловаться в антирейдерскую коллегию при Минюсте, которая сначала отказала в их жалобе в связи с пропуском сроков, а затем в сентябре прошлого года отменила предыдущее свое же решение по этой же жалобе, изменив на прямо противоположное. А в январе этого года, несмотря на уже установленные судом факты подделки доверенности на продажу долей индийской компании «Arudi Ventures Private Limited», чиновники Минюста удовлетворили жалобу индийской компании-пустышки.

Автор статьи пишет, что, казалось бы, всё пошло на лад и, выполняя решение суда, Виталий Кеба восстановился на должности директора ООО «Трейд Петрол Инвест», но исполнить данное судебное решение не смог из-за преступного тандема в лице Виталия Омельченко по кличке «Фунт» и киевского частного нотариуса Натальи Иващенко.

«Суть схемы такова: «Фунт» Омельченко, зная о том, что в силу судебного решения больше уже не является директором, подает от имени ООО «Трейд Петрол Инвест» частному нотариусу Наталье Иващенко некое заявление о совершении регистрационных действий. Нотариус Иващенко принимает это заявление у нелегитимного «директора» и вносит в электронный реестр предприятий соответствующую отметку о том, что, мол, ей поданы документы и она их рассматривает», - объясняется в материале.

Автор статьи уточняет, что по законодательству, срок рассмотрения документов, поданных для государственной регистрации, составляет не более суток с момента их поступления государственному регистратору. Именно из-за того, что нотариус Наталья Иващенко приняла эти документы от рейдеров и затем неделями их стала «рассматривать», никто не мог восстановить легитимного директора в его должности. Пришлось жаловаться на её бездействие и только после удовлетворения жалобы, «блок» был снят и справедливость наконец-то восторжествовала.