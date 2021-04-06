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Частные перевозчики констатируют массовое увольнение водителей маршруток, которые отказываются работать в условиях постоянных конфликтов с пассажирами, а также просят киевскую власть помочь с решением проблем, возникающих в связи с введением усиленного карантина.

Как сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко в комментарии Укринформу, организация во вторник, 6 апреля, направила соответствующее письмо в департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

«Частные перевозчики ежедневно несут огромные убытки, начинают массово увольняться водители и технический персонал. Просим принять безотлагательные меры, в рамках компетенции, которые помогут избежать банкротства перевозчиков, а также позволят не допустить полной остановки перевозок пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в режиме маршрутного такси г. Киев», - призвали в Ассоциации перевозчиков Киева и области.

По словам Моисеенко, проблемы, в частности, возникли после того, как с 5 апреля в столице ввели усиленные карантинные меры, предусматривающие перевозку пассажиров только при наличии специального пропуска. У большинства жителей и гостей города такого пропуска нет, поэтому те, кому необходимо пользоваться общественным транспортом, постоянно вступают в конфликты с водителями маршруток, подчеркнул он. «Водители, в свою очередь, отказываются работать в таких условиях и увольняются», - добавил Моисеенко.

Кроме того, сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области, есть другие проблемы финансового характера. Поставщики горючего и запасных частей к автобусам, прогнозируя временную потерю платежеспособности частными перевозчиками, начали осуществлять продажу горючего и запчастей исключительно по предоплате.

В целом в состав ассоциации входят перевозчики, которые обслуживают более 100 автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси в столице и 22 маршрута Киевской области. Количество подвижного состава, привлеченное для обслуживания маршрутов, составляет более 1300 единиц.

Как сообщалось, в столице с 5 апреля ввели более строгие ограничения, которые будут действовать по меньшей мере по 16 апреля. Предусмотрено, что общественный транспорт будет перевозить только работников предприятий критической инфраструктуры по специальным пропускам.

В понедельник, 5 апреля, частные перевозчики вывели на маршруты до 80% имеющегося транспорта, но из-за отсутствия достаточного количества водителей и напряженной ситуации с пассажирами вынуждены были в течение дня уменьшать количество маршруток на линиях.
ForUm

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