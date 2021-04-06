также в разделеРелигия
В Киево-Печерской лавре в день праздника Благовещения Богородицы состоится 8 литургий
В сети доступен текст службы Благовещения Пресвятой Богородицы с переводом и объяснениями 9
В УПЦ отметили, что от дискиминационной политики власти страдают миллионы украинцев 8
В УПЦ обратили внимание, что количество абортов в мире превысило число жертв COVID-19 9
Предстоятель УПЦ запретил в служении иеромонаха Лавры, ушедшего в раскол 16
В Донецке построили новый храм УПЦ 22
В УПЦ рассказали об особенностях поста и посещения храмов в период карантина 13
Киевские духовные школы УПЦ во время карантина перешли на онлайн-обучение 8
Патриарх Кирилл рассказал о духовном смысле Крестопоклонной недели 10
Управделами УПЦ напомнил политикам, что в гонке за рейтингами важно не потерять будущее Украины 18
Епископ УПЦ объяснил, почему в мире происходят войны 23
Митрополит УПЦ рассказал, как не потерять веру в Бога 61
В Запорожье проведут детский пасхальный фестиваль онлайн 8
Митрополит Онуфрий рассказал, какие бывают лекарства для души 11
На Черниговщине праворадикалы захватили храм УПЦ 18
В Церкви издали книгу о том, как организовать общину и социальное служение на приходе 65
Известный врач-священник УПЦ рассказал о том, как покаяние влияет на жизнь 9
Епископ УПЦ рассказал, почему Бог не уничтожает зло 23

Священники ПЦУ являются еретиками и раскольниками.

Фото: pravoslavie.ru

Об этом сказал афонский старец Гавриил из келлии преподобного Христодула Патмосского в интервью журналисту Сотириосу Летцио, которое размещено на YouTube-канале «Aikaterini Anagnostopoulou».

«Украинские раскольники – не священники, они – святотатцы. Это еретики и раскольники, нерукоположенные и «саморукоположенные». Если они не покаются, то не спасутся, а те, кто имеет с ними евхаристическое общение и сослужат с ними, тоже не смогут наследовать спасение», – подчеркнул афонский старец.

По его словам, об этом говорит сама Церковь. В качестве примера старец привел 45-е Апостольское правило, в котором сказано, что «епископ, или пресвитер, или диакон, с еретиками молившийся токмо, да будет отлучен. Аще же позволит им действовать что-либо, яко служителям церкви: да будет извержен», и 2-е правило Антиохийского Собора: «Аще кто окажется сообщающимся с отлученными от общения, да будет и сам вне общения церковного».

«На языке Церкви слова ακοινώνητος (отлучённый от общения) и αφορισμένος (отлучённый от Церкви) имеют аналогичное значение. Это человек, который находится вне Церкви и который не спасётся», – отметил старец Гавриил.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги