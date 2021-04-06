США в 2004-2020 годы направили свыше $68 млн, чтобы помочь Украине избавиться от запасов устаревшего оружия и нейтрализовать угрозу из-за остающихся в зонах боевых действий боеприпасов, говорится в ежегодном докладе госдепа, посвященном участию США в уничтожении обычных вооружений.

«С 2004 по 2020 году США выделили более $68 млн на уничтожение стрелкового оружия, легких вооружений и амуниции, а также на очистку зон боевых действий в Украине», - говорится в документе, передает Интерфакс.

В Госдепе напомнили об оставшихся в Украине со времен распада СССР крупных запасах вооружений, большую часть из которых уже нельзя использовать: их состояние при этом представляет угрозу, как для самой страны, так и «на региональном и глобальном уровнях». Также в ведомстве указали на последствия начавшегося в 2014 году на востоке Украины конфликта, из-за которого в этом регионе осталось множество мин и неразорвавшихся снарядов.

Согласно докладу, в 2020 году госдеп оказал помощь работе ряда партнеров в этой стране - организациям HALO Trust, Danish Demining Group, FSD, ОБСЕ, в том числе в ее деятельности по обучению украинской полиции. Кроме того, «США профинансировали уничтожение и утилизацию 1 885 т американского военного имущества посредством программы NATO Partnership for Peace Trust Fund».