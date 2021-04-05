Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Окружной административный суд Киева по его иску против Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) признал незаконными действия Комитета по вопросам этики.

«По моему иску против НАОКВО принято решение о незаконности действий Комитета по вопросам этики. Исследовав материалы дела, Окружной админсуд столицы «признал противоправными действия ответчика по установлению наличия текстовых заимствований без ссылки на источник» в ряде моих научных работ. Как и обещал, в судебном порядке я защитил свое имя как ученого, который никогда не занимался плагиатом», - написал он в Телеграм-канале.

Шкарлет заявил, что ему жаль, что на некоторое время Комитет по вопросам этики Нацагентства «превратился в инструмент манипуляций».

«И здесь речь идет не обо мне, а о том, что злоупотребление полномочиями и личные интересы отдельных чиновников дискредитируют институциональные основы академической добропорядочности. Убежден, что подобная практика должна быть искоренена», - добавил он.

Министр убежден, что решение о наличии или отсутствии плагиата в работах украинских ученых должно приниматься исключительно в рамках действующего законодательства, уполномоченными структурами и только на основании доказанных фактов.

Напомним, 25 июня Кабинет Министров Украины назначил Сергея Шкарлета на должность и.о. министра образования и науки.

Украинские активисты и педагоги неоднократно выходили на акции протеста и требовали отставки Сергея Шкарлета с должности и.о. главы Министерства образования и науки.

Одной из причин активисты называли плагиат в научных работах нынешнего руководителя министерства.

Шкарлет подал иск к Национальному агентству по обеспечению качества образования, которое нашло плагиат в его научных работах.