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Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры Киева разоблачили 18-летнюю жительницу города, которая пыталась сбыть поддельные спецбилеты для проезда в общественном транспорте на период локдауна.

Об этом сообщается на странице прокуратуры в Facebook.

Досудебным расследованием установлено, что девушка разместила в социальной сети Facebook информацию о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте со справкой о трудоустройстве в одной из больниц Киева.

Стоимость спецпропуска составляла 200 гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка иного официального документа) и решается вопрос об уведомлении о подозрении. Следственные действия продолжаются.    
ForUm

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