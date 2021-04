Гильдия киноактеров США объявила победителей 27-й ежегодной премии Screen Actors Guild Awards (SAGA).

Как передает Укринформ, об этом говорится на сайте премии.

Премию Гильдии за лучший актерский состав в игровом фильме получила картина американского режиссера Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой» (The Trial of the Chicago 7).

В номинации «Лучшая женская роль» победила обладательница премий «Эмми», «Тони» и «Оскар» Виола Дэвис за роль в фильме «Ма Рейни: мать блюза», а лучшим исполнителем мужской роли был посмертно признан Чедвик Боузман за работу в этой же ленте.

Приз за лучшую женскую роль второго плана получила южнокорейская актриса Юн Йо Джон («Минар»), а за лучшую мужскую роль - Дэниэл Калуя («Иуда и Черный Мессия»).

Лучшим актерским составом в драматическом сериале года стали актеры сериала «Корона», а комедийного - «Шиттс Крик».

Победителями в других номинациях стали:

лучшая актриса в драматическом сериале - Джиллиан Андерсон («Корона»)

лучший актер в драматическом сериале - Джейсон Бейтман («Озарк»)

лучшая актриса в комедийном сериале - Кэтрин О'Хара («Шиттс Крик»)

лучший актер в комедийном сериале - Джейсон Судейкис («Тед Лассо»);

лучшая актриса в телефильме или мини-сериале - Аня Тейлор-Джой («Ферзевый гамбит»)

лучший актер в телефильме или мини-сериале - Марк Руффало («Я знаю, что это правда»)

лучшая команда каскадеров в художественном фильме - «Чудо-женщина 1984»;

лучшая команда каскадеров в телесериале - «Мандалорец».

Премия Гильдии киноактеров США вручается с 1995 года и входит в число самых престижных наград в мире кино.