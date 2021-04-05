На прошлой неделе в районе проведения операции Объединенных в пределах ответственности одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты было обнаружено самодельное взрывное устройство - игрушечный детский самолет, начиненный взрывчатым веществом, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Самолет прилетел по ветру со стороны противника. Казалось, невинная детская игрушка. При стягивании кошкой сдетонировала. Умелые действия военнослужащих сохранили жизнь и здоровье личного состава», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные случаи применения противником самодельных взрывных устройств не редкость в районе проведения операции Объединенных сил. С 2014-го на востоке страны зафиксировано более 300 инцидентов с применением противником самодельных взрывных устройств. Как и противопехотные мины, они являются оружием не избирательного действия и продолжают наносить большой вред не только военным, но и гражданскому населению.

Следует заметить, что военнослужащие при обнаружении посторонних предметов сразу вызывают саперов, которые обезвреживают опасные находки.