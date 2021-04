Об этом со ссылкой на местного шерифа сообщает The Verge.

Как видно на фото с места падения, фрагмент ракеты оставил на газоне большой и довольно глубокий след.

«Ни владелец фермы, ни наш сержант, конечно, не являются учеными-ракетчиками, но, судя по тому, что произошло несколькими днями ранее, им показалось, что это, возможно, обломки от Falcon 9», — рассказал шериф.

SpaceX recovered a Composite-Overwrapped Pressure Vessel from last week’s Falcon 9 re-entry. It was found on private property in southwest Grant County this week. Media and treasure hunters: we are not disclosing specifics. The property owner simply wants to be left alone. pic.twitter.com/dEIQAotItY