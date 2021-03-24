Компания SpaceX Илона Маска в среду запустила ракету-носитель Falcon 9 на орбиту с очередной партией 60 интернет-спутников Starlink.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице компании в Твиттере.

Запуск состоялся в 10:28 по киевскому времени с площадки SLC-40 космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это уже 22-й выход на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 11 марта.

В общем SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тыс. миниспутников для покрытия Земли скоростным спутниковым интернетом, а затем довести их количество до 30 тыс.