Компания SpaceX Илона Маска в среду запустила ракету-носитель Falcon 9 на орбиту с очередной партией 60 интернет-спутников Starlink.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице компании в Твиттере.
Запуск состоялся в 10:28 по киевскому времени с площадки SLC-40 космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Это уже 22-й выход на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.
Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 11 марта.
В общем SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тыс. миниспутников для покрытия Земли скоростным спутниковым интернетом, а затем довести их количество до 30 тыс.
Liftoff! pic.twitter.com/ZUdPgagG7R— SpaceX (@SpaceX) March 24, 2021
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