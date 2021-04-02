Первый президент Леонид Кравчук озвучил несколько советов действующему главе государства – в частности, по принятию важных решений и отношению к своему окружению.

Об этом Кравчук сказал в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1», сообщает Укринформ.

«Что можно порекомендовать, на мой взгляд, Зеленскому? Прежде всего – когда принимаются любые решения, нужно взвешивать все моменты и слушать всех. Это вовсе не означает, что можно учесть (мысли, - ред.) всех, но слушать и принимать решения на основе глубокого анализа и не спешить с оценками», - сказал Кравчук.

Второй совет, который он дал действующему президенту, - делать все, чтобы каждый, кто не просто допускает ошибки, а действует против Украины, был обязательно наказан. По словам Кравчука, даже если нет доказательств, что человек «сделал большой проступок», но в обществе уже сложилось определенная оценка по отношению к нему, его нужно «осторожно... от себя как-то дистанцировать, потому что народу трудно доказать, что этот человек кристальный, когда о нем уже пишут и говорят, что написали тома».

«Следующее и, возможно, последнее – лишать власти тех, кто живет в Украине, кто пользуется украинскими законами, украинскими богатствами, но проводит неукраинскую политику», - отметил первый президент.

Он также заявил, что приветствует решительные действия Зеленского совместно с СНБО, касающиеся предотвращения вражеской пропаганды и враждебным действиям против Украины.

«Я хочу, чтобы это стало не тенденцией, а постоянной работой, пока мы не скажем, что Украина, украинская демократия, приобрела черты, которые уже изменить невозможно», - резюмировал Кравчук.