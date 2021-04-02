также в разделеРелигия
Религиозный эксперт заявил об антиконституционной политике власти и игнорировании верующих УПЦ 6
Верующие УПЦ принесли крестным ходом на Банковую ящики с письмами, в которых просьба услышать голос Церкви 73
В Киеве на Владимирской горке верующие УПЦ молились, чтобы власти отменили дискриминационные законы против церкви 14
Верующие УПЦ призвали Президента остановить действие антицерковных законов 68
Миллионы верующих УПЦ возмущены игнорированием их обращений к власти - пресс-конференция 15
Митрополит Антоний объяснил, как выбрать для себя меру поста 27
Митрополит Антоний объяснил, как «константинопольская модель» привела к расколу между Поместными Церквями 48
Ученые из 5 стран исследовали духовное наследие известного афонского подвижника 19
В Киево-Печерской лавре ученые и богословы искали пути преодоления церковного кризиса в Мировом Православии 64
Епископ УПЦ рассказал о главной задаче современных христиан 265
В РПЦ заявили о недопустимости признания Церковью методик ЭКО 12
Митрополит Антоний назвал недостаток, с которым нужно бороться в первую очередь 11
Митрополит Антоний объяснил, чем молитва отличается от медитации 9
В Киево-Печерской лавре 3 апреля откроется «Благовещенская» ярмарка 25
Митрополит Иларион объяснил, почему Церковь не благословляет однополые браки 9
Предстоятель УПЦ рассказал, почему святые жили в маленьких пещерах 12
Тысячи верующих УПЦ отметили Собор всех преподобных отцев Киево-Печерских 18
Предстоятель УПЦ рассказал, почему христианину важно посещать храм 17

Игнорирование обращений верующих Украинской Православной Церкви свидетельствует о кризисе в сфере защиты прав и свобод человека в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря) на пресс-конференции в «Украинских Новостях».

«Количество верующих, подписавших обращение к Президенту и властям - это свыше миллиона граждан. Если сопоставить их количество с количеством избирателей, принявших участие в президентских выборах в первом туре в 2019 году, то это пятая часть всех участников», - подчеркнул митрополит Климент.

По мнению владыки, власть, которая игнорирует миллионы обращений верующих с просьбой об отмене антицерковных законов -  это неуважение к избирателям Украины, что «свидетельствует о серьезном кризисе в сфере фундаментальных свобод, которые Украина задекларировала как демократическое государство».

Митрополит Климент напомнил, что по всем епархиям УПЦ были подготовлены обращения, письма к президенту Украины, в Верховную Раду, и в Кабмин с требованием обратить внимание на системные нарушения Конституции, прав и свобод верующих граждан в результате антицерковных законопроектов.

«Мы наблюдаем ряд законодательных инициатив уже новой Рады, которые более грубо нарушают свободу совести и принципы правового государства», - добавил митрополит.

Он сообщил, что таких законопроектов около 10.

«Мы насчитали около 10 законопроектов, которые несут опасность для верующих УПЦ и их прав на религиозные убеждения. Эти законы нарушают права граждан независимо от религиозной конфессии», - заявил владыка Климент.

В УПЦ уверены, государственные органы, вмешиваясь во внутренние дела Церкви, навязывают свое понимание ее религиозной и иерархической структуры. Нарушаются положения Конституции Украины, которые исключают возможность установления особых требований к названию отдельных религиозных организаций и регламентирующих право каждого исповедовать любую религию. Из-за этого, религиозные общины УПЦ находятся под постоянным давлением между органами государственной власти и рейдерами. Их лишили возможности вносить изменения в учредительные документы, менять руководителей, открывать счета в банковских учреждениях, пользоваться услугами нотариусов, оформлять права на земельные участки под церковными сооружениями и прочее.

Как сообщалось ранее, 1 апреля после пресс-конференции в «Украинских новостях» более 100 верующих УПЦ - представителей захваченных храмов и духовенство - провели молебен на Владимирской горке и прошли Крестным ходом к Офису Президента Украины, чтобы передать более 1 млн подписей с требованием отменить действие ряда скандальных антицерковных законов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги