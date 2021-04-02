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За прошедшие сутки, 1 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» возле Песок российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а у населенных пунктов Старогнатовка, Авдеевка и Водяное оккупанты обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» возле Водяного российские наемники применили в направлении позиций украинских защитников противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи населенных пунктов Светлодарск, Луганское и Золотое-4 захватчики обстреливали наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселков Шумы и Новотошковка противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Два военнослужащих из состава операции Объединенных сил получили ранения. Состояние раненых - удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на территории ОРДО. Оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций.

1 апреля зафиксировано проведение инженерных работ в лесопосадке вблизи населенного пункта Шумы, где представители вооруженных формирований Российской Федерации обустраивали новые оборонительные сооружения длиной 90 метров в направлении позиций Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 7:00 2 апреля обстрелов не зафиксировано.  
ForUm

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