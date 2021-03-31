За прошедшие сутки, 30 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов и 1 факт инженерного оборудования позиций, говорится в сводке ООС.
Возле Авдеевки и Песок российско-оккупационные войска осуществили обстрелы позиций украинских защитников, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкино - крупнокалиберные пулеметы.
Неподалеку населенных пунктов Причепиловка и Троицкое оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
С начала текущих суток, 31 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время