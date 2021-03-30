Мужчины хотят, чтобы женщины их боготворили, безумно влюблялись и даже не помышляли об измене, не смотрели в сторону других представителей сильной половины человечества. Но что они делают для того, чтобы получить все это? Многие из них ждут, когда дама сама скажет, какую линию поведения лучше выбрать ее ухажеру. Но большинство девушек не любят говорить на эту тему. О чем они молчат? Попробуем разобраться в этом вопросе подробнее, чтобы дать полезную подсказку мужчинам.

Ожидание внимания и подарков

Все без исключения девушки и женщины хотят красивую жизнь. И неотъемлемой ее частью являются подарки, мужское внимание. Большая часть прекрасной половины человечества уверена, что отсутствие презентов со стороны мужчины указывает на несерьезность отношений. Поэтому все дамы ждут подарков. Именно через них мужчина может показать свою заботу. Необязательно покупать что-то очень дорогое. Женщину одинаково обрадует как скромный красивый букет, таки роскошная 101 роза. Конечно женщины любят «широкие жесты», но даже небольшого комплимента будет достаточно чтоб она расцвела.

Каждому мужчине необходимо помнить, что красивые женщины работают над собой, так они делают свой вклад в отношения (любому мужчине будет приятно находиться рядом с красивой, ухоженной девушкой). Представителю сильной половины человечества предстоит также сделать свой вклад. Лучший способ – окружить вниманием и заботой даму сердца, а также почаще дарить ей подарки просто так, без повода.

В итоге девушка будет гордиться своим кавалером, выставлять довольные фото в Инстаграмм, а самое главное – отвечать ему взаимностью.

Неожиданные подарки – залог прочных отношений

Психологи давно доказали, что важным условием хороших отношений в паре являются неожиданные подарки. Некоторые мужчины жалуются на то, что у них не хватает фантазии все это реализовать. Самый простой способ порадовать женщину – подарить ей цветы, когда она не ожидает. Как сделать это эффектно? Можно выбрать онлайн подходящий букет и купить. После этого в реализации сюрприза с элементами неожиданности поможет доставка цветов в Киеве и по Украине.

Кроме букетов, женщины мечтают получать и другие подарки. О том, чего именно они хотят, чаще всего умалчивают. Но существуют ряд критериев, учитывая которые можно с большей вероятностью угодить даме сердца. Неожиданный подарок должен быть:

милым (даже недорогая милая вещичка подарит вам ее улыбку);

вызывать положительные эмоции (новое поколение современных девушек очень эмоционально чувствительны);

иметь красивую упаковку (важно, то что в средине, но и об эффектной упаковке не следует забывать).

Красивые отношения с картинки

Сегодня пропагандируют и все показывают то, какой должна быть счастливая жизнь влюбленной пары (мужа и жены). На этот эталон стремятся быть похожи многие люди. Они выбирают отношения с картинки. Но в глубине души многие девушки, несмотря на существующие стандарты и каноны успешных отношений, предпочитают уникальность. Они молчат о том, что хотят быть с человеком, который сделает их жизнь не такой, как у всех. В которой есть место не только сладким ванильным поступками, но и страстным, бурным выяснениям отношений.