Для надежного хранения инструменты лучше хранить в специальном контейнере. Такой ящик для инструмента дает возможность сохранить пространство и быстро найти требуемый предмет.

Как подобрать средство транспортировки?

Для хранения и транспортировки инструментов бывают:

Кейс для инструмента – это широко раскрывающиеся чемоданы с ручкой. Они достаточно компактные и абсолютно не пригодны для хранения габаритных и массивных предметов. Ящики – прямоугольные изделия, сделанные из крепкого материала. Конструкция емкости очень простая: четыре стенки и дно скреплены между собой, сверху накрывается крышкой и закрывается замком. В некоторых моделях вместо крышки используется выдвижной отсек. Такие ящики нужны для постоянного хранения и переноски инструментов на небольшие расстояния. Главным их достоинством является наличие крышки, которая закрывается на замок и вместительность. Контейнеры – прямоугольные ящики для инструментов, которые разделены на отделения. В некоторых видах есть еще колесики и дополнительные лотки, которые можно снять. Существуют также складные модели − трансформеры. В контейнер можно складывать инструменты по разновидностям, изделие занимает мало места. Органайзеры − невысокие контейнеры, разделенные на отделы. Могут быть изготовлены в виде тумбочки с выдвигающимися ящиками или чемодана с ручкой. Небольшие отделения рассчитаны для размещения мелочевки и деталей для крепежа. В органайзерах можно размещать более габаритные инструменты из-за возможности регулирования пространства. Лотки – по своей конструкции это контейнеры без крышки. Некоторые модели изготавливаются на подставке с выемками для инструмента. Они не оборудуются ручками и не предназначены для передвижения в руках. Плюс таких контейнеров – простота доступа к находящимся в них предметам. Комплект ящиков состоит из нескольких лотков. Бывают разных размеров и рассчитаны для хранения большого количества инструментов. Рюкзаки – снаружи напоминают обычные рюкзаки, а внутри находятся ячейки для крепления инструментов. В некоторых моделях есть дополнительные каркасы для транспортировки более тяжелого оборудования. Сумки - внешне схожи с классическими спортивными сумками, некоторые модели оборудованы жестким каркасом. Главные достоинства – очень удобны в транспортировке и очень вместительны. Минусы – мягкая ткань, из которой они изготавливаются, усложняет перемещение габаритного инструмента, не защищает от сырости и механических повреждений. Поясные сумки – изготавливаются из мягкой ткани и крепятся на пояс. Очень практичные в использовании во время ремонтных работ. Жилеты – специальная одежда, на которую пришиваются карманы, и инструменты можно разместить равномерно. Фартуки – обычные передники, которые надеваются на шею и завязываются на поясе. Спереди нашиты карманы для ручного инструмента. Чехлы – прямоугольной формы с ячейками для разных инструментов. Хранить его нужно в свернутом виде, а когда необходим какой-либо инструмент – разворачивается. Достоинствами является компактность и легкость, минусы – не защищают от механических повреждений, влаги.

На что еще нужно обратить внимание