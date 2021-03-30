Для надежного хранения инструменты лучше хранить в специальном контейнере. Такой ящик для инструмента дает возможность сохранить пространство и быстро найти требуемый предмет.
Как подобрать средство транспортировки?
Для хранения и транспортировки инструментов бывают:
- Кейс для инструмента – это широко раскрывающиеся чемоданы с ручкой. Они достаточно компактные и абсолютно не пригодны для хранения габаритных и массивных предметов.
- Ящики – прямоугольные изделия, сделанные из крепкого материала. Конструкция емкости очень простая: четыре стенки и дно скреплены между собой, сверху накрывается крышкой и закрывается замком. В некоторых моделях вместо крышки используется выдвижной отсек. Такие ящики нужны для постоянного хранения и переноски инструментов на небольшие расстояния. Главным их достоинством является наличие крышки, которая закрывается на замок и вместительность.
- Контейнеры – прямоугольные ящики для инструментов, которые разделены на отделения. В некоторых видах есть еще колесики и дополнительные лотки, которые можно снять. Существуют также складные модели − трансформеры. В контейнер можно складывать инструменты по разновидностям, изделие занимает мало места.
- Органайзеры − невысокие контейнеры, разделенные на отделы. Могут быть изготовлены в виде тумбочки с выдвигающимися ящиками или чемодана с ручкой. Небольшие отделения рассчитаны для размещения мелочевки и деталей для крепежа. В органайзерах можно размещать более габаритные инструменты из-за возможности регулирования пространства.
- Лотки – по своей конструкции это контейнеры без крышки. Некоторые модели изготавливаются на подставке с выемками для инструмента. Они не оборудуются ручками и не предназначены для передвижения в руках. Плюс таких контейнеров – простота доступа к находящимся в них предметам.
- Комплект ящиков состоит из нескольких лотков. Бывают разных размеров и рассчитаны для хранения большого количества инструментов.
- Рюкзаки – снаружи напоминают обычные рюкзаки, а внутри находятся ячейки для крепления инструментов. В некоторых моделях есть дополнительные каркасы для транспортировки более тяжелого оборудования.
- Сумки - внешне схожи с классическими спортивными сумками, некоторые модели оборудованы жестким каркасом. Главные достоинства – очень удобны в транспортировке и очень вместительны. Минусы – мягкая ткань, из которой они изготавливаются, усложняет перемещение габаритного инструмента, не защищает от сырости и механических повреждений.
- Поясные сумки – изготавливаются из мягкой ткани и крепятся на пояс. Очень практичные в использовании во время ремонтных работ.
- Жилеты – специальная одежда, на которую пришиваются карманы, и инструменты можно разместить равномерно.
- Фартуки – обычные передники, которые надеваются на шею и завязываются на поясе. Спереди нашиты карманы для ручного инструмента.
- Чехлы – прямоугольной формы с ячейками для разных инструментов. Хранить его нужно в свернутом виде, а когда необходим какой-либо инструмент – разворачивается. Достоинствами является компактность и легкость, минусы – не защищают от механических повреждений, влаги.
На что еще нужно обратить внимание
- предназначение. Если вы планируете лишь перемещать оборудование, выбирайте контейнер из пластика, так как он самый легкий;
- количество отсеков. Когда много отделений, очень удобно размещать детали по видам, но чем больше отсеков, тем меньше свободного пространства;
- отсеки. В конструкции емкости находятся выдвижные ящики, разделенные на отделы, что делает изделие компактным и обеспечивает простой доступ к содержимому. Бывают секции раздвижные, которые раскладываются в разные стороны и выдвижные, как ящики у стола;
- ручка. Необходима для удобной транспортировки, к тому же открывать изделие намного проще.
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