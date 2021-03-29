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Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил о смерти матери – врача, доктора медицинских наук и профессора Зореславы Шкиряк-Нижник. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Женщина умерла от осложнений COVID-19, ей было 83 года.

«Наш самый родной, самый дорогой в мире человек только что покинул нас и ушел в лучший мир. Так решил Господь, и мы принимаем его волю. Сейчас больше слов нет, в сердце боль, печаль и пустота. Спасибо всем вам за ваши молитвы и поддержку. Она это каждый день чувствовала», - написал он.


 
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