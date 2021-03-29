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За прошедшие сутки, 28 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, из которых 8 обстрелов наших позиций, 1 дистанционное минирование и 1 обстрел населенного пункта, говорится в сводке ООС.

В частности, неподалеку населенных пунктов Талаковка и Водяное противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Причепиловки враг применил ручной противотанковый гранатомет. Вблизи поселков Пивденне и Широкино противник обстреливал позиции украинских защитников из минометов калибра 82 мм.

В направлении населенного пункта Луганское враг осуществил дистанционное минирование позиций из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. А также из минометов 120-мм был обстрелян населенный пункт Водяное.

Боевых потерь среди украинских защитников и гражданского населения нет.  

По состоянию на 7:00 утра, 29 марта, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Так, вогзле Светлодарска российско-оккупационные войска открывали огонь со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди нет.  
ForUm

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