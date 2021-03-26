В Шевченковском районном суде города Киева заявили о вмешательстве в деятельность суда присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

«Согласно ч. 4 ст. 48 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» 26 марта 2021 суд присяжных Шевченковского районного суда Киева, который осуществляет судопроизводство по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по обвинению Антоненко А.С., Кузьменко Ю.Л. и Дугар Я.С., обратился в Высший совет правосудия и Офис генпрокурора с сообщением о фактах вмешательства в профессиональную деятельность судей и влияние на суд присяжных при рассмотрении этого уголовного производства», - говорится в сообщении.

В суде жалуются, что каждое судебное заседание по данному делу сопровождается организацией массовых акций протеста у здания суда, во время которых нарушается общественный порядок, происходят драки, повреждается имущество и тому подобное. «Кроме того, сторонниками обвиняемых, в социальных сетях, в частности Facebook, остро обсуждается ход рассмотрения дела. В публикациях и комментариях звучат неоднозначные высказывания в адрес судей и присяжных, имеющие характер угроз и призывов к расправе с целью склонения суда до принятия решения, необходимого определенной группе лиц. К тому же, со стороны защиты раздаются высказывания, имеющие признаки давления», - заявили в суде.

Шевченковский районный суд Киева обращается к гражданам с просьбой соблюдать порядок во время судебных заседаний, не допускать высказываний и поведения, которые противоречат требованиям закона и имеют признаки давления на суд.