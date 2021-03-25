В категории TWS-наушникиков JBL Live появилась новые модели — PRO+ и Free NC+. Их появления на рынке ожидали весной этого года. Если вы решили купить наушники с микрофоном на АЛЛО – JBL Live Free NC+ уже в продаже. О новинках было объявлено в начале января 2021, и сейчас украинские пользователи могут оценить их качество.

Фирменный звук

JBL известна отменным качеством звука своих девайсов. Сильная сторона – детализация звука с густыми мощными басами. Free NC+ воспроизводят звук в расширенном диапазоне частот от 10 Гц до 22 кГц, что позволяет слушать большинство современных музыкальных произведений.

В наушниках задействованы технологии:

Smart Ambient – адаптивное подавление внешнего шума;

TalkThru – концентрация на человеческой речи для общения, не снимая гарнитуры;

Ambient Aware – обеспечивает прозрачный режим для связи с внешним окружением также без необходимости снимать наушники.

Чистота речи обеспечивается тремя микрофонами, отвечающими за передачу голоса и подавление шумов.

Быстрая синхронизация

Наушники быстро синхронизируются с другими устройствами в автоматическом режиме. Использование технологии Dual Connect позволяет синхронизироваться каждому наушнику отдельно. Производитель заявляет о возможности связать несколько девайсов.

Легкое управление

Каждый наушник может выполнять все функции: ответ на звонки, переключение треков, вызов голосового помощника. Управление осуществляется легким касанием сенсора. Настройка функций и режимов осуществляется через приложение My JBL Headphones.

Длительная автономная работа

Одна зарядка литий-ионного аккумулятора обеспечивает работу Free NC+ в режиме воспроизведения в течение четырех часов. Кейс для подзарядки, в котором поставляется модель, может продлить работу до 20 часов, а использование каждого наушника отдельно позволяет продлить время работы вдвое.

Классический дизайн

Наушники выполнены в белом, черном, синем и розовом цветах, корпус украшен логотипом. Лаконичный кейс на передней панели имеет индикатор заряда. Наушники снабжены защитой от влаги по стандарту IPX5, что исключает негативное воздействие дождя или брызг воды.