В категории TWS-наушникиков JBL Live появилась новые модели — PRO+ и Free NC+. Их появления на рынке ожидали весной этого года. Если вы решили купить наушники с микрофоном на АЛЛО – JBL Live Free NC+ уже в продаже. О новинках было объявлено в начале января 2021, и сейчас украинские пользователи могут оценить их качество.
Фирменный звук
JBL известна отменным качеством звука своих девайсов. Сильная сторона – детализация звука с густыми мощными басами. Free NC+ воспроизводят звук в расширенном диапазоне частот от 10 Гц до 22 кГц, что позволяет слушать большинство современных музыкальных произведений.
В наушниках задействованы технологии:
- Smart Ambient – адаптивное подавление внешнего шума;
- TalkThru – концентрация на человеческой речи для общения, не снимая гарнитуры;
- Ambient Aware – обеспечивает прозрачный режим для связи с внешним окружением также без необходимости снимать наушники.
Чистота речи обеспечивается тремя микрофонами, отвечающими за передачу голоса и подавление шумов.
Быстрая синхронизация
Наушники быстро синхронизируются с другими устройствами в автоматическом режиме. Использование технологии Dual Connect позволяет синхронизироваться каждому наушнику отдельно. Производитель заявляет о возможности связать несколько девайсов.
Легкое управление
Каждый наушник может выполнять все функции: ответ на звонки, переключение треков, вызов голосового помощника. Управление осуществляется легким касанием сенсора. Настройка функций и режимов осуществляется через приложение My JBL Headphones.
Длительная автономная работа
Одна зарядка литий-ионного аккумулятора обеспечивает работу Free NC+ в режиме воспроизведения в течение четырех часов. Кейс для подзарядки, в котором поставляется модель, может продлить работу до 20 часов, а использование каждого наушника отдельно позволяет продлить время работы вдвое.
Классический дизайн
Наушники выполнены в белом, черном, синем и розовом цветах, корпус украшен логотипом. Лаконичный кейс на передней панели имеет индикатор заряда. Наушники снабжены защитой от влаги по стандарту IPX5, что исключает негативное воздействие дождя или брызг воды.
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