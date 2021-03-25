За прошедшие сутки, 24 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Недалеко от населенного пункта Водяное противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

Вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска вели огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных типов и стрелкового оружия, а в районе Лебединского враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции украинских защитников у населенного пункта Шумы оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Богдановка вели огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

«Российские наемники совершили ряд огневых провокаций, целью которых было контролируемое обострение обстановки на Мариупольском и Авдеевском направлениях. Традиционно провокации сопровождались интенсивными информационными атаками, направленными на дискредитацию Вооруженных сил Украины», - заявили в штабе.

С начала текущих суток, 25 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, вблизи Светлодарска, где вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.