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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 116/2021 «О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Согласно документу, для развития дружественных отношений между Украиной и КНР, активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма с 1 апреля по 30 сентября 2021 вводится безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР, которые едут с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

Кабинет Министров должен принять меры, вытекающие из настоящего указа.
ForUm

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