Компания «Форте» известна на мировом рынке, как один из лучших производителей сельскохозяйственной техники, вспомогательного оборудования. Особого внимания заслуживают мотоблоки. Это мощные, удобные, маневренные, компактные «машины», которые позволяют ускорить, упростить обработку почв на малых и средних участках. В ассортименте торговой марки представлены модели мощностью в 6-12 лошадиных сил.

Преимущества мотоблоков «Форте»

Первое, на что обращают внимание потребители, – удобная конструкция всех моделей мотоблоков. Они оснащаются эргономичными рукоятками, крупными защитными крыльями. В зависимости от поставленных задач, покупатели могут выбрать оптимальное решение для обработки целины, рыхлой, глинистой, плотной почв.

Модельный ряд содержит и бензиновые, и дизельные модели. Тяжелые типы обязательно комплектуются активными фрезами, классическим плугом. Их вес составляет от 150 кг. В конструкции некоторых мотоблоков предусматривается наличие переднего транспортировочного колеса, удобного сиденья.

Техника «Форте» характеризуется невысокой стоимостью обслуживания, выносливостью. К ней всегда можно подобрать комплектующие и запчасти.

Как выбрать подходящий мотоблок

Купить новый мотоблок Форте можно практически под любые задачи. Бензиновые модели имеют вес от 85 до 105 кг, мощность – от 3-7 до 10 л. с. Они комплектуются одноцилиндровыми четырехтактными силовыми агрегатами, имеющими воздушную систему охлаждения. Их можно рекомендовать для участков площадью до гектара с рыхлой почвой.

Дизельные мотоблоки имеют мощность от 6 до 12 л. с. Их вес варьируется от 140 до 296 кг. Здесь предусмотрены четырехтактные двигатели с воздушным охлаждением. Тяжелые модели справятся с любым типом грунта. Их можно применять беспрерывно несколько часов, не опасаясь перегрева.

Выбор навесного оборудования зависит от предстоящих задач. В ассортименте производителя есть:



фрезы с шириной захвата до 900 мм;



адаптеры и прицепы;



ременные, роторные косилки;



грунтовые зацепы (обычные металлические и резиновые двойные);



плуги;



снегоуборщики, отвальные лопаты;



картофелекопалки и картофелесажалки.

Благодаря универсальной конструкции навесное оборудование «Форте» совместимо с мотоблоками других производителей. Также рабочие органы многих отечественных и зарубежных брендов можно устанавливать на технику Forte.