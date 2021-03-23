также в разделеПроисшествия
В ДТП на Николаевщине погибли 16-летние водитель и пассажир 43
В Украине – 333 смерти от COVID-19 за сутки 21
Во Львове крышка люка влетела в автомобиль, убив ребенка 47
На Житомирщине нашли тело юноши, которого искали 4 суток 20
На Житомирщине нашли свалку львовских «ковидных» отходов 18
В «Аскании-Новой» снова погибли краснокнижные птицы 12
Житель Луганщины подорвался на взрывном устройстве 12
В Украине уже 8 «красных» зон 61
Новое ДТП украинского автобуса в Польше: 1 человек погиб, 5 пострадали 34
Боевики совершили 4 обстрела на Донбассе 20
В Польше снова разбился украинский автобус, есть жертвы 203
В Украине COVID-19 унес жизни более 30 тысяч человек 24
Названо имя погибшего вчера военного на Донбассе 34
В Ривненской области перехватили партию янтаря 55
На Донбассе девять обстрелов 11
В зоне ООС погиб военный 36
Во Львове легковушка насмерть сбила мужчину 16
Появились подробности обстрела на Донбассе, в котором погиб украинский военный 28

За прошедшие сутки, 22 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», вблизи населенного пункта Пески оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 и 82 калибров. А неподалеку Богдановки российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших воинов из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Водяное на Приазовье вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников, используя гранатометы различных систем. В пригороде Тарамчука огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.  

«Украинская сторона СЦКК подготовила соответствующую ноту в адрес СММ ОБСЕ с материалами расследования по фактам откровенных манипуляций со стороны российско-оккупационных войск, среди которых материалы видеофиксации событий в районе населенного пункта Александровка на временно оккупированной территории», - заявили в штабе.

Украинская сторона и дальше продолжает фиксировать осуществление вооруженными формированиями РФ работ по обустройству и расширение существующих и созданию новых фортификационных позиций вблизи Водяного.

По состоянию на 7:00 23 марта зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Возле Водяного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3159 грн.
12
Теги