За прошедшие сутки, 21 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем – у Водяного.
Из ручных противотанковых гранатометов противник совершил обстрел позиций украинских защитников неподалеку Лебединского. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
С начала текущих суток, 22 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в пределах ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
Неподалеку Богдановки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время