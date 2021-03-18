В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военный Операции объединенных сил, сообщило Командование ОТУ «Север».
18 марта боевики обстреляли позиции украинских защитников у Пивденного.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава ООС получил огнестрельное ранение. Воину оказали первую медицинскую помощь, но спасти его не удалось.
На обстрел оккупантов военные ООС открывали огонь.
О действиях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ.
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