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В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военный Операции объединенных сил, сообщило Командование  ОТУ «Север».

18 марта боевики обстреляли позиции украинских защитников у Пивденного.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава ООС получил огнестрельное ранение. Воину оказали первую медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

На обстрел оккупантов военные ООС открывали огонь.

О действиях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ.
ForUm

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