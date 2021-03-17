также в разделеПроисшествия
В Украине за сутки – 11 833 новых случая COVID-19 12
В центре Одессы нашли тело женщины в мешке 19
Задержали мужчину, подозреваемого в повреждении памятника Героям Небесной Сотни 31
Львов разворачивает дополнительные COVID-госпитали 21
Ночью в Боярке под Киевом прогремел взрыв: повреждены дома и авто 46
Боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе 11
В Украине – 9642 новых случая COVID-19 53
В Крыму будут праздновать годовщину «референдума», несмотря на COVID 16
На Харьковщине избили бригаду медиков 21
В Житомире ищут вандала, разбившего памятник Героям Небесной Сотни 12
Боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, ранен военный 18
Спасатели вырезали пострадавшую из машины после ДТП в Хмельницкой области 18
Россиянин пытался подкупить украинских пограничников за 2100 долларов 17
На трассе под Одессой погиб полицейский 15
В Николаеве чиновник ОГА пытался скрыться на автомобиле от патрульных и предлагал им взятку 15
Смертельное ДТП в Ривненской области совершил подросток 18
В армии за сутки на коронавирус заболели более 220 человек 13
На Донбассе в ДТП погиб полицейский 19

За прошедшие сутки, 16 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного на Приазовье. В результате обстрела боевое травмирование получил военнослужащий ВСУ.

Из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник совершил обстрел неподалеку населенных пунктов Талаковка и Гнутово, а у Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки и Лебединского враг обстреливал позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», вблизи населенного пункта Пивденное вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. На обстрелы противника украинские защитники отвечали огнем.

С начала текущих суток, 17 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги