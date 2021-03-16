Наклейки давно актуальны и широко используются для заказов в типографии, их широко применяют в разных направлениях, это отличный рекламный материал. Всегда можно заказать наклейки, они актуальны для коротких сообщений, их можно быстро наклеить на поверхность, они используются, как способ навигации, обозначения. Они выполняют целый ряд задач.

Особенности применения наклеек

В компании каждый может получить на заказ наклейки любого размера, формы, они могут быть, как на бумаге, на особой пленке. Наклейки на пленочной основе можно с легкостью снять, потому что применяется особая бумага с просечками. Наклейки на бумаге довольно тяжело удаляются бесследно, варианты на пленке наоборот снимаются очень аккуратно, их можно удалить, не оставляя следов, при необходимости.

Если наклейки будут использоваться снаружи, то есть возможность их заламинировать для увеличения срока применения. Они давно широко применяются в сфере маркетинга, они направлены на информирование покупателей о предполагаемых скидках, это может быть реклама на транспортных средствах, информационные указатели в торговых маркетах.

Для чего используют наклейки

Сфера для использования наклеек широка, часто их наносят на упаковку - это этикетки на товары, варианты с логотипами, штрих-коды, небольшие инструкции. Также это особое брендирование транспорта. Вы можете оклеить окна, таким образом разместить особые рекламные объявления.

Информационные наклейки могут быть на самоклейке, на которой сообщается определенная информация об услугах магазина, о наличии терминалов или других функций. Однако они важны не только для бизнес целей, их можно применять, как интерьерный вариант для скрапбукинга, украшения подделок.

Классификация наклеек

Классификация изделий основана на различной бумаге, это может быть матовая пленка или бумага глянец. Наклейки на пленке отличаются крепостью, они влагоустойчивые, при желании их можно легко снять. Они не портятся, они них не остается следов на поверхности. Этот материал подходит для печати табличек с информацией, этикеток на товары. Самоклейки часто применяют для конвертов, их наносят на любую бумажную основу.

Что касается формы, то они могут быть самые разнообразные, но чаще всего это круглые, квадратные варианты. Всегда можно заказать фигурные наклейки. Некоторые также предпочитают изготавливать наклейки самостоятельно, в этом случае может потребоваться распечатанный рисунок, скотч, бумага и можно вполне создать наклейку самостоятельно. Такие варианты могут крепиться в дальнейшем на блокноты, тетради, к тому же скотч можно использовать с обеих сторон. Таким образом, у вас получатся заламинированное наклейки. Также может пригодиться двухсторонний скотч, который поможет крепить наклейки, чаще всего их используют, как интерьерный вариант, для украшения.