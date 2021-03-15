За прошедшие сутки, 14 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», рядом с населенным пунктом Пивденное, противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение.

Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья украинского военного - удовлетворительное.

Неподалеку Екатериновки российско-оккупационные войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Луганске враг вел обстрел позиций наших военных из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Троицкое - еще и из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от поселка Лебединское. Вблизи населенных пунктов Опытное и Авидеевка противник совершил обстрел в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а вблизи Песок примели ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Кроме этого, в районе населенного пункта Гнутово оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Украинские защитники на действия противника открывали огонь.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на неподконтрольной территории.

Оккупанты продолжают осуществлять провокационные обстрелы с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. При этом противник увеличил количество прицельных обстрелов позиций наших военных. Для прекращения провокаций Украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим тишины.

Подчеркиваем, подразделения Вооруженных сил Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.

С начала текущих суток, 15 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируема украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.