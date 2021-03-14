также в разделеМир
В Великобритании ожидают осенью новую волну COVID-19 9
Еврокомиссия выступила за пропорциональное распределение COVID-вакцин 7
SpaceX запустила на орбиту Falcon 9 12
Италия прогнозирует улучшения ситуации с COVID в конце весны 16
На заводе Tesla случилась вспышка COVID-19 10
Джонсон: Британия нарастит потенциал для проведения кибератак 12
Испанская полиция нашла самодельную подлодку наркоторговцев 21
Более 120 миллионов человек заразились COVID-19 11
На протестах в Мьянме погибли 12 человек 11
Лукашенко прокомментировал скандальный фильм о себе 66
В Казахстане разбился военный самолет 18
В Москве задержали 150 человек на форуме "Объединенных демократов" 18
Грузия получила первую партию вакцины от COVAX 17
Швеция не одобряет строительство «Северного потока-2» 19
МОК не настаивает на вакцинации участников Олимпиады в Токио 12
Хорваты зафиксировали первую смерть после прививки AstraZeneca 23
США отменили санкции против Xiaomi 33
Протесты в Мьянме: полиция открыла огонь по толпе 53

Ирландский Национальный консультативный комитет по иммунизации рекомендовал временно приостановить вакцинацию препаратом от коронавируса AstraZeneca.

Как сообщает агентство Reuters, соответствующее решение принято в качестве меры предосторожности в связи со случаями тромбоза, в том числе смертельными, после прививок данным препаратом.

Кроме Ирландии, использование вакцины AstraZeneca приостановили также Эстония, Латвия, Австрия, Дания, Литва, Люксембург, Норвегия, Болгария и Румыния.

На фоне этого компания-производитель заверила, что никаких доказательств того, что ее препарат вызывает образование тромбов, нет.

В свою очередь Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало странам ЕС продолжить использование вакцины AstraZeneca.

Напомним, AstraZeneca отрицает риски возникновения тромбов после прививки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги