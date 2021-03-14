Ирландский Национальный консультативный комитет по иммунизации рекомендовал временно приостановить вакцинацию препаратом от коронавируса AstraZeneca.

Как сообщает агентство Reuters, соответствующее решение принято в качестве меры предосторожности в связи со случаями тромбоза, в том числе смертельными, после прививок данным препаратом.

Кроме Ирландии, использование вакцины AstraZeneca приостановили также Эстония, Латвия, Австрия, Дания, Литва, Люксембург, Норвегия, Болгария и Румыния.

На фоне этого компания-производитель заверила, что никаких доказательств того, что ее препарат вызывает образование тромбов, нет.

В свою очередь Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало странам ЕС продолжить использование вакцины AstraZeneca.

Напомним, AstraZeneca отрицает риски возникновения тромбов после прививки.