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Российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, 20 февраля. Среди украинских военных вследствие обстрелов никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, боевики открыли прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия неподалеку от Южного. Возле Новгородского вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов 120-го калибра.

Под минометный обстрел попали не только позиции ООС, но и дома местных жителей. Так, в результате обстрела были повреждены три жилые дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Кроме того, оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Катериновка.

«На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет», — сообщает штаб.

С начала текущих суток, 21 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

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