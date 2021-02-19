Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня, если существует угроза жизни военнослужащих.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, сообщает Укринформ.

«Каждый командир должен принимать собственное решение в пределах своей компетенции. Если речь идет об угрозе жизни военных, каждый командир имеет право принять решение об открытии огня в ответ», - отметил Данилов.

Он добавил, что в случае опасности для жизни военнослужащих такое решение принимается мгновенно.