также в разделеОбщество
Синоптики рассказали, сколько продлится потепление
Минобороны ФРГ: Россия может использовать пандемию для расширения влияния 18
В разведке назвали дату, к которой РФ планирует достроить «Северный поток-2» 22
Чернобыльская зона отчуждения получила официальные бренд и логотип 36
В Украину идет потепление 13
Прокуратура сообщила о подозрении участнику «автоканала Севастополя» 16
Скворцов о провале вакцинации: Благодаря договоренностям Медведчука Украина могла бы уже в первых числах марта начать вакцинацию своей вакциной 58
Суд отложил вынесение приговора Стерненко 15
Второго за неделю судью приговорили к тюрьме за взятку 57
Турция выдала Украине подозреваемого в убийстве 199
Укрпочта после скандала перенесла выпуск посвященных ВСУ марок 19
Скандальной стоматологше из Ривного вручили подозрение 12
СБУ предотвратила незаконный экспорт ценной древесины в ЕС 10
Укрзализныця назначила 8 поездов к 8 Марта 11
В Польше назвали условия вакцинации украинцев 35
На Буковеле на неделю закроют рестораны 34
Степанов вылетел в Индию договариваться о новых партиях вакцины 20
18 февраля. Картина дня 12

Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня, если существует угроза жизни военнослужащих.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, сообщает Укринформ.

«Каждый командир должен принимать собственное решение в пределах своей компетенции. Если речь идет об угрозе жизни военных, каждый командир имеет право принять решение об открытии огня в ответ», - отметил Данилов.

Он добавил, что в случае опасности для жизни военнослужащих такое решение принимается мгновенно.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги