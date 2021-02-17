Если вы знаете, где искать в интернете, вы сможете найти множество предложений по ноутбукам Dell.

Однако трудность здесь заключается не в том, чтобы найти лучшие предложения для ноутбуков Dell, а в том, чтобы найти подходящий для вас - на выбор есть множество различных моделей, диапазонов, серий и конфигураций.

Чтобы все это было проще, мы позаботились о вашей работе, разбив ноутбуки Dell, чтобы убедиться, что вы знаете различия между каждой моделью и серией.

Ноутбуки Dell, на которые стоит посмотреть

Dell XPS 13 (2020 г.)

Процессор: i3-i7 10/11-го поколения; Графика: Intel Iris Xe; Оперативная память: 8 ГБ - 32 ГБ; Экран: сенсорный экран UHD 4K с диагональю до 13,4 дюйма; Встроенная память: 256 ГБ - 2 ТБ SSD

Вы были бы правы, если бы предположили, что последняя модель Dell XPS 13 - зверь. Имея до 2 ТБ дискового пространства на SSD, последнее 11-е поколение процессоров Intel и потенциал для 32 ГБ оперативной памяти. Вы можете настроить здесь несколько очень мощных спецификаций. Однако лучшее из лучших будет стоить вам, однако модели i3 начального уровня обычно стоят чуть менее 28000₴, что может быть хорошей покупкой среднего уровня из-за начальных размеров SSD на 256 ГБ.

В нижней части шкалы конфигурации вы по-прежнему получаете электростанцию, которая выглядит так же хорошо, как и работает. Благодаря минимальным лицевым панелям, роскошному тонкому корпусу и отличному времени автономной работы этот ноутбук часто называют лучшим ноутбуком.

Тем не менее, предложения ноутбуков Dell регулярно попадают в этот последний выпуск, поэтому вы также сможете найти некоторые скидки в нужное время.

Dell Inspiron 15 5000

Процессор: Intel i7 11-го поколения (в максимальной комплектации); Графика: Intel Iris Xe; Оперативная память: 8 ГБ - 12 ГБ; Экран: 14 дюймов; Память: 128 ГБ - 512 ГБ SSD

Dell Inspiron 15 5000 предлагает те же характеристики, что и 14 5000, но с большим 15,6-дюймовым экраном. Это лучше, если вы хотите, например, немного дополнительной площади экрана для одновременного открытия нескольких браузеров. Кроме того, модели начального уровня увеличиваются с 4 ГБ до 8 ГБ ОЗУ, чтобы облегчить это немного лучше, но есть небольшое увеличение цены, связанное с этими дополнительными функциями, и более тяжелые характеристики заставят вас склониться в ценовой диапазон серии 7000.

Dell Inspiron 13 7000 2-в-1

Процессор: Intel i7 11-го поколения (в максимальной комплектации); Графика: Intel Iris Xe; Оперативная память: 8 ГБ / 16 ГБ; Экран: 13,3 дюйма; Встроенная память : 512 ГБ SSD.

Единственный ноутбук Inspiron с великолепно портативным 13,3-дюймовым дисплеем, Dell Inspiron 13 7000 представляет собой трансформируемый ноутбук, обладающий не только удобством, но и мощностью. Теперь, когда мы находимся в линейке 7000-й серии, вы обнаружите заметный скачок в цене, но, учитывая мощность и гибкость этой модели, вы по-прежнему получаете отличное соотношение цены и качества.

Кроме того, вы также можете настроить память Intel Optane с этой моделью - формой интеллектуальной памяти, которая прогнозирует, какие программы вам понадобятся, и выстраивает их в готовом виде, что существенно сокращает время загрузки.

Dell Inspiron 14 7000

Процессор: Intel i7 11-го поколения (в максимальной комплектации); Графика: Intel Iris Xe; Оперативная память: 8 ГБ; Экран: 14,5 дюймов; Память : 256 ГБ / 512 ГБ SSD.

На первый взгляд Dell Inspiron 14 7000 похож на модель 5000-й серии. Однако здесь есть два отличия, которые могут склонить вас к любой версии. У 7000 немного увеличился размер дисплея, увеличившись со стандартной 14-дюймовой панели до 14,5-дюймовой на премиальной модели.

Однако недостатком здесь является то, что в стандартном дизайне вы заблокированы 8 ГБ ОЗУ. Это будет немного неприятно, поскольку 5000 может достигать 12 ГБ ОЗУ по той же цене. Однако, если вам нужно больше памяти и больший процессор, вам будет намного проще найти достойную цену на модель 7000.

Dell Inspiron 17 7000 2-в-1

Процессор: Intel i7 11-го поколения (в максимальной комплектации); Видеокарта: Nvidia GeForce MX350; Оперативная память: 8 - 16 ГБ; Экран: 17 дюймов; Память 512 ГБ.

В 17-дюймовой сенсорной панели есть что-то невероятно приятное, особенно когда она установлена на ноутбуке 2-в-1, который можно легко превратить в планшет. Однако здесь вы, безусловно, платите за эту премиальную функциональность, поскольку цены превосходят цены XPS на средних и высоких уровнях конфигурации.

Тем не менее, внутри вы найдете не так много энергии - это не самый лучший ноутбук, который можно положить в рюкзак и носить с собой весь день. Но если купить аккумулятор для нетбука более мощный, либо запасной, тогда это сделает его более портативным. Вы сможете его носить целый день в рюкзаке.