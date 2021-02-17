Молодожёны сказали заветные "Да", сделали запоминающиеся фотографии на прогулке и вместе с гостями поехали…Куда? Конечно, в свадебный ресторан — место, где они будут принимать поздравления от друзей и родственников, исполнять первый танец, от души веселиться. Конечно, не хочется сделать ошибку в этом важном выборе и разочароваться от интерьера или сервиса на банкете. Рестораны для свадьбы в Киеве отличаются по многим параметрам: ценовая политика, удалённость от центра, меню, стиль помещения, количество и профессионализм обслуживающего персонала, вместимость и т.д. Важно выделить главные характеристики — тогда ошибиться будет невозможно!

На какие моменты обратить внимание при выборе свадебного ресторана в Киеве

1. Количество гостей и наличие места.

Нелогично будет бронировать заведение с максимальной вместимостью 20 человек, если вы решили устроить "пир на весь мир". И также если вы празднуете свадьбу только в кругу родственников, снимать огромный дворец для банкета будет как минимум не рентабельно для бюджета. Поэтому одним из первых пунктов оцениваем вместимость свадебного ресторана и количество приглашённых вами гостей. Обязательно обратите внимание на просторность заведения — свободно передвигаться и танцевать должно быть удобно всем присутствующим.

2. Формат свадьбы.

Заранее определитесь, каким вы хотите видеть ваше торжество:

— свадьба для двоих,

— национальная свадьба,

— классический формат,

— европейская свадьба,

— свадьба-квест.

Вариантов может быть много. От этого зависит, какой тип свадебного ресторана вы будете бронировать: тихий зал с живой музыкой или роскошное, большое заведение с яркими декорациями.

3. Бюджет.

Одним из основных пунктов в расходах на свадьбу является банкет. Узнайте средний чек на человека по меню, умножьте его на количество гостей. Так вы поймёте, подходит ли вам выбранное заведение с финансовой точки зрения.

4. Отношение администрации, договор.

При встрече с представителем свадебного ресторана обратите внимание на личное отношение, профессионализм, гибкость и уровень ведения переговоров. Неприятности могут случится на любой свадьбе. И если они всё-таки возникнут, важными качествами администрации будут умение договориться и пойти на уступки. После того, как вы примете решение бронировать ресторан, обязательно заключайте договор. Так вы обезопасите себя от лишних расходов и непредвиденных ситуаций.

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