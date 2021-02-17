также в разделеРелигия
Известные украинцы призвали Патриарха Варфоломея начать диалог с Православным миром по украинскому вопросу 6
На Тернопольщину с архипастырским визитом приехал Предстоятель УПЦ 7
Епископ УПЦ рассказал, что делать, если жизнь кажется бессмысленной 11
Митрополит Антоний рассказал, почему важно доверять Богу 11
В РПЦ допускают возможность канонизации миссионера советского времени Александра Меня 11
Во Львов с архипастырским визитом приехал Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий 71
Митрополит Антоний рассказал, как определить настоящую любовь 148
УПЦ вместе с афганцами почтила погибших воинов-интернационалистов 10
Киевский Афон: УПЦ открыла музей «Одигитрия», посвященный наследию Святой горы 8
В Киеве во всех храмах и монастырях УПЦ 15 февраля будут молиться о воинах-интернационалистах 32
В УПЦ поддерживают требование Европарламента закрыть скандальный сайт «Миротворец» 53
Митрополит Антоний рассказал, в чем опасность рассеянности и постоянных жалоб на жизнь 28
Известный врач-священник рассказал, как с помощью мыслей можно управлять здоровьем и жизнью 59
В УПЦ указали на риски, которые несет новый предмет «Основы христианской этики» в школах 20
В столице волонтеры УПЦ ежедневно кормят замерзших бездомных и приглашают киевлян подключиться 31
Митрополит Антоний рассказал, что поможет ощутить настоящую радость 20
В Киево-Печерской лавре 13-21 февраля состоится «Сретенская» ярмарка 14
В Киеве священники УПЦ искали пути реабилитации алко и наркозависимых 10

Бог всегда слышит наши молитвы и прошения, однако дает по-настоящему ценное и полезное человеку.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Бог всевидящ. И очень часто человек просит того, что ему не полезно и своевременно или просто не нужно. Со временем человек, может, и поймет это, и скажет Богу: «Слава Тебе, Господи, и спасибо Тебе, что вовремя остановил меня и не исполнил мое прошение!» Бывает, правда, так, что человек просит нужного, полезного, очень ценного для души и не получает. Здесь важно подумать о том, что человек не может еще во благо употребить то, о чем он просит. Все, что Бог дает, не только принимать с благодарностью, благоговейно и трепетно, помнить, что предстоит это умножить и вернуть давшему вместо пяти талантов десять», - отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что Господь «лучше нас знает, что необходимо человеку, и потому не всегда всем дает то, чего просят».

Митрополит Антоний рассказал о серьезном препятствии к исполнению просьбы молящегося.

«При недостатке смирения очень легко полученное приписывать своему благочестию, да еще и хвастаться этим, превозноситься над другими, возвыситься в собственном мнении о себе. Это уже не польза, а вред душе. Зная, как мы отнесемся к полученному, и не желая вредить немощной душе, Господь не дает просимого», - сказал архиерей.

Он призвал всегда помнить о том, что искренне доверие Богу поможет обрести полезное и необходимое для спасения человека.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8293 грн.
11
Теги