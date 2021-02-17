Во вторник вечером на итальянском острове Сицилии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна, сообщает Volcano Discovery.

Итальянская власть утверждала, что извержение не представляет угрозы для окружающих сел. Впрочем, когда посыпались мелкие камни и пепел, местные власти все же закрыли международный аэропорт Катании.

Сотрудники МЧС сообщили, что внимательно следят за ситуацией в трех селах у подножия вулкана - Линґуаґлосса, Форнаццо и Мило.

На фото с места событий видно впечатляющий шлейф пепла над заснеженной вершиной, но облако практически рассеялась с наступлением темноты, а потоки лавы продолжали светиться.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Current state of <a href="https://twitter.com/hashtag/Etna?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Etna</a> volcano eruption in Sicily, Catania <a href="https://t.co/IpQQXRD5UY">pic.twitter.com/IpQQXRD5UY</a></p>— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) <a href="https://twitter.com/tancredipalmeri/status/1361727461940101121?ref_src=twsrc%5Etfw">February 16, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Этна высотой 3324 метра, является самым высоким действующим вулканом в Европе, извержения там происходят довольно часто.

Одно из самых серьезных извержений произошло в марте 2017 года, когда были ранены 10 человек, в том числе команда репортеров BBC.