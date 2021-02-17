также в разделеМир
Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике 10
У экспертов ВОЗ остались четыре версии происхождения SARS-CoV-2 15
НАТО увеличит финансирование военной деятельности у границ с РФ 31
SpaceX запустила на орбиту еще 60 спутников Starlink 31
Во Франции заявили о масштабной кибератаке на госучреждения 17
В Конго в результате крушения баржи погибли 60 человек, около 200 – пропали без вести 15
В Британии обнаружили потенциально неуязвимый к вакцинам штамм COVID-19 59
ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины от AstraZeneca 75
В Кремле ответили на приглашение Илона Маска поговорить с Путиным 46
В ЕС отреагировали на слова Лаврова о разрыве отношений 44
Лавров заявил, что разрыв отношений с ЕС начался давно 23
В Microsoft назвали связанную с РФ кибератаку на США «крупнейшей в мире» 42
ВОЗ: Вспышка коронавируса в Ухане была больше, чем считалось 19
Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка 13
Адвокат Трампа заявил об угрозах убийства после решения об импичменте 23
Новая Зеландия усилила карантин из-за COVID-19 19
Япония одобрила COVID-вакцину Pfizer 11
Из-за непогоды в США без света остались сотни тысяч людей 56

Во вторник вечером на итальянском острове Сицилии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна, сообщает Volcano Discovery.

Итальянская власть утверждала, что извержение не представляет угрозы для окружающих сел. Впрочем, когда посыпались мелкие камни и пепел, местные власти все же закрыли международный аэропорт Катании.

Сотрудники МЧС сообщили, что внимательно следят за ситуацией в трех селах у подножия вулкана - Линґуаґлосса, Форнаццо и Мило.

На фото с места событий видно впечатляющий шлейф пепла над заснеженной вершиной, но облако практически рассеялась с наступлением темноты, а потоки лавы продолжали светиться.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Current state of <a href="https://twitter.com/hashtag/Etna?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Etna</a> volcano eruption in Sicily, Catania <a href="https://t.co/IpQQXRD5UY">pic.twitter.com/IpQQXRD5UY</a></p>&mdash; Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) <a href="https://twitter.com/tancredipalmeri/status/1361727461940101121?ref_src=twsrc%5Etfw">February 16, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Этна высотой 3324 метра, является самым высоким действующим вулканом в Европе,  извержения там происходят довольно часто.

Одно из самых серьезных извержений произошло в марте 2017 года, когда были ранены 10 человек, в том числе команда репортеров BBC.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги