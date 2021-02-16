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Средневзвешенная стоимость биткоина продолжает бить рекорды и утром 16 февраля она достигла $49 950.

Об этом свидетельствуют данные Coindesk, передает УНИАН.

На 8:20 по Киеву цена криптовалюты находилась на уровне $49,3 тыс.

Стоимость биткоина бьет рекорды последние два месяца. В декабре криптовалюта вернулась к исторической отметке $21 тыс. и с тех пор начала неуклонный рост.

По мнению экспертов, во многом подорожанию криптовалюты поспособствовало решение корпорации Tesla инвестировать в нее $1,5 млрд.
ForUm

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