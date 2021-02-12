С 15 февраля все школы и садики Киева возобновляют работу в обычном режиме, сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По прогнозам синоптиков, обильные снегопады в Киеве прекратятся, и на смену им придет морозная погода. Коммунальные службы за выходные настроены преодолеть последствия осадков, поэтому город вернется к привычному ритму жизни.

«В первую очередь, хочу поблагодарить родителей детей, которые остались со своими детьми дома, и их работодателей, которые с пониманием отнеслись к ситуации и не стали уменьшать размер оплаты труда своим подчиненным, вынужденно оставшимся дома. Также хочу поблагодарить и педагогов, которые стараются максимально не останавливать учебный процесс, который и так получил определенные коррективы в связи с карантинными ограничениями. Со своей стороны, коммунальные службы подготовили здания садов и школ и проверили, в первую очередь, на подключение тепла, так как по прогнозам температура днем ​​должна упасть местами до минус 15. Мы следим за ситуацией и в случае необходимости будем принимать оперативные решения, но сейчас никаких предостережений нет, и абсолютно все учебные заведения откроют свои двери в понедельник», - заявил Мондриевский.

Ранее столичные власти приняли решение о закрытии садов и школ 11 и 12 февраля.