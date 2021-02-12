Процедура видеоисследования толстого кишечника нужна мужчинам в возрасте 40+ ежегодно.Это надежный и безболезненный способ выявить на ранней стадии колоректальный рак, болезнь опасную, с очень сложным послеоперационной реабилитацией. В клинике Оксфорд Медикал колоноскопия проводится на мультифункциональном эндоскопе нового поколения Olympus Exera II: исследование, биопсия и удаление полипов за 20-30 минут.

В чем суть колоноскопии?

Изучить проблемы с запорами, кровотечениями, снять подозрения на болезнь Крона или новообразование до изобретения эндоскопов было крайне сложно. Сейчас пациенты готовятся к процедуре в домашних условиях, выбирают по желанию анестезию и спустя 20-30 минут получают исчерпывающую информацию о состоянии здоровья.

Во время колоноскопии врач на мониторе визуально исследует стенки кишечника, выявляет причины кровотечения, полипы, опухоли и другие патологии. Одно исследование заменяет десятки дорогостоящих анализов и дает точные данные для диагностики.

Olympus Exera II: обследование, биопсия, удаление полипов

Цифровой эндоскоп с функцией High Definition TV, производитель – лидер японской оптики компания Olympus. Это новое поколение эндоскопов с высокой степенью достоверности данных и мультифункциональными насадками для врачебных манипуляций и удаления полипов.

За одну процедуру колоноскопии в Оксфорд Медикал:

проходит подробное исследование состояния слизистой кишечника;

врач может остановить кровотечение;

при необходимости берут материал на биопсию;

удаляют обнаруженные полипы – одну из причин развития рака кишечника.

Яркое изображение с регулируемой контрастностью и углом обзора до 140-170º передает все данные о состоянии слизистой ЖКТ, помогает отличить воспалительные процессы, предопухолевые состояния и опухоли.

При необходимости участок с подозрением на патологию детализируют на мониторе. Аппарат оснащен двумя видами улучшения видимости, есть функция «стоп-кадр». Данные исследования сохраняются и в любой момент могут изучаться повторно для оценки динамики лечения.

Комплексное обследование состояния кишечника на аппарате Olympus Exera II в клинике Оксфорд Медикал включает консультацию врача и анестезиолога, анестезию и саму процедуру, результаты, медикаменты, пребывание в комфортном дневном стационаре.