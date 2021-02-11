Доставка суші давно вважається однією із найпопулярніших послуг. Не дивлячись на це, суші та роли оповиті величезною кількістю міфів і, дуже складно розібратися, яка інформація є правдою, а котрі з історій являються вигадкою. Маса упереджень здатна посіяти сумніви в душах людських, тому дехто до цієї пори так і не наважився скуштувати традиційної японської страви.

Найрозповсюдженішим серед міфів є думка, що суші придумали японці. Як не дивно, та їх винайшли в Китаї. Десь у 4 столітті до нашої ери моряки пересипали сиру рибу рисом, щоб надовго зберегти її у свіжому стані. Це їм вдавалось, продукт дійсно впродовж довгого часу не втрачав своїх властивостей, хоча рис і доводилося викидати. Минуло ще 6 сотень років і, даний метод зберігання отримав звичну для нас назву – суші, а у 8 столітті н.е. страва набула сучасної форми.

Міфи та реальність

Дехто не наважується замовляти доставку суші у Львові, бо вважає, що вони зроблені з сирої риби. Звісно є деякі різновиди, котрі можуть бути приготовані з таких інгредієнтів, проте в більшості випадків в нашій країні віддають перевагу маринованій чи солоній рибі. Обробка продукту дозволяє знизити ризик отримання паразитів на додачу. Ви можете поцікавитись складовими перш ніж оформлювати доставку.

Чи можна їсти суші під час дієти? А чому б і ні! Білок сприяє швидкому втамуванню відчуття голоду. При цьому калорійність їжі – мінімальна – 50 г рівняється 70 ккал, головне знати міру. Ви можете їсти суші тренувальними паличками, виделкою чи навіть руками. За межами Японії до цього відносять з розумінням, хоча нарізати страву на частини все-таки не варто, адже вона і так розділена на порціонні шматочки.

Роли – це різновид суші. Їх рецептури дуже різноманітні, тобто мова йде не лише про морепродукти та рис, до можливих інгредієнтів відносяться чисельні овочі та м’ясо. Взагалі, про суші можна розповісти чимало цікавого. Частіш за все їх готують з тунця і саме чоловіки, якщо мова йде про Японію. Через те, що температура тіла у жінок трішки вища, ніж у чоловіків, кінцевий результат у виконанні слабкої половини людства змушує бажати кращого, так вважають японці.

Для них ремесло сушиста – це справа, яке вимагає тривалого навчання. Знадобиться 5 років, щоб осягнути всі тонкощі праці. Звісно, це досить тривалий період, але потім майстер здатний творити справжні шедеври, які впораються з депресією не гірше від шоколаду. А ви вже замовили суші у Львові?