За прошедшие сутки, 10 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия. В результате украинский защитник получил огнестрельное ранение.

Вблизи Водяного на Приазовье противник неоднократно вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Верхнеторецкого – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» возле Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматического станкового гранатомета. У населенного пункта Золотое-4 оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил.

На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ.

С начала текущих суток, 11 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.