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За прошедшие сутки, 8 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» возле населенного пункта Пивденное российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также – из автоматического станкового гранатомета. В пригороде Авдеевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник неоднократно вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

А неподалеку Песков и Водяного на Приазовье, кроме стрелкового оружия, оккупанты применили против наших защитников еще и гранатометы.

На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины давали адекватный ответ.

С начала текущих суток, 9 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Песков российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших воинов нет.
ForUm

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