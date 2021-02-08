Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление Александра Тупицкого об обеспечении иска, в котором он просил суд запретить УГО совершать действия по созданию препятствий для выполнения истцом полномочий председателя Конституционного Суда Украины.

Как сообщила пресс-служба суда, 8 февраля в открытом судебном заседании ОАСК постановил – отказать в его удовлетворении, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для этого.

«Истцом не представлено надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам до принятия решения по данному делу», - отмечается в сообщении.

По мнению суда, применения выбранных истцом мер обеспечения иска не может основываться на тех обстоятельствах, которыми истец обосновывает свои заявленные исковые требования, поскольку эту оценку суд предоставляет исключительно при рассмотрении дела по существу.

Напомним, Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 24 февраля подготовительное заседание по иску Тупицкого к Управлению государственной охраны Украины по недопуску истца к выполнению им полномочий председателя Конституционного Суда Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора отправил Тупицкому по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля.

19 января сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Позже в этот день следователи ГБР сообщили о подозрении Тупицкому.

В ГБР заявили, что Тупицкий препятствует расследовать производства к нему. Сам Тупицкий вызвал на место событий полицию из-за препятствования выполнению им служебных обязанностей.