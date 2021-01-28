Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подал иск к Управлению госохраны относительно недопуска его в здание суда, сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева,

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Отмечается, что истец просит признать противоправными действия сотрудников УГО по недопуску его к исполнению им полномочий председателя КС.

Кроме того, Тупицкий просит ОАСК обязать УГО и лиц, находящихся на службе в управлении, воздержаться от совершения каких-либо препятствий по его допуску в рабочий кабинет в здании КС, в само здание КС, а также на земельный участок, на котором расположено здание суда.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора отправил Тупицкому по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля.

19 января сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Позже в этот день следователи ГБР сообщили о подозрении Тупицкому.

В ГБР заявили, что Тупицкий препятствует расследовать производства к нему. Сам Тупицкий вызвал на место событий полицию из-за препятствования выполнению им служебных обязанностей.