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В Украине почти сутки продолжается сильный снегопад. 

В семи областях ограничили движение грузового и крупногабаритного транспорта  транспорта.

В Киеве снегопад продолжается уже более 19 часов. Синоптики прогнозируют усиление снегопада в ночное время: 10-12 см снега выпадет в столице до утра.

Снег будет идти и в течение 9 февраля. Водителей настоятельно просят не использовать собственный автомобиль.

Во Львове убирать улицы, тротуары и площади города вышли работники Львовской ратуши, районных администраций и коммунальных служб.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует вакцинироваться от коронавирусной болезни COVID-19 вместе с военнослужащими после того, как вакцину получат украинские медики. По его словам, в Украине вакцинация будет добровольной, но все, кто работает в государственном секторе и имеет много контактов, должны сделать прививку.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, как власть должна реагировать на постоянные заявления России о том, что Украина нарушает Минские соглашения. 

По результатам своей поездки в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что она была неудачной и Россия и Европа все больше отдаляются друг от друга.

В Украине по состоянию на 8 февраля зафиксирован 2141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) в понедельник решил на год запретить трансляцию «Россия РТР» на территории страны за язык ненависти в отношении Украины.
ForUm

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